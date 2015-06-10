Нефтегазовый скандал в России: Москва ищет предлог для претензий к ExxonMobil

Крупный нефтегазовый проект "Сахалин-1", чьим оператором выступает американская ExxonMobil, рискует повторить судьбу "Сахалина-2", вокруг которого в 2006 году развернулся масштабный скандал. Власти РФ хотят получить инструмент давления на ExxonMobil, которая в суде требует возврата части выплаченных налогов и изменения схемы их взимания, пишет "Коммерсант".

Сегодня у вице-премьера Аркадия Дворковича пройдет совещание, на котором будут обсуждаться "предварительные итоги" проверок Роснедрами "Сахалина-1" и "Сахалина-2", реализующихся на основании соглашений о разделе продукции (СРП). Как утверждают источники "Ъ", "есть серьезные вопросы по поводу исполнения лицензии на добычу" к ExxonNeftegaz (структура американской ExxonMobil), но не к Sakhalin Energy (оператор "Сахалина-2"). О чем именно идет речь, собеседники "Ъ" не уточняют. Представители вице-премьера, Минприроды и компаний от комментариев отказались.

Читайте такжеExxonMobil требует от России вернуть переплаченные миллиарды налоговПо словам одного из собеседников "Ъ", проверка проекта была внеплановой, скорее всего с целью "найти основания для возможных претензий". Инструмент давления понадобится в ходе переговоров правительства и ExxonMobil по поводу процесса в Стокгольмском арбитраже, куда американская компания подала иск к России в конце марта. ExxonMobil добивается возврата около $500 млн налогов, поскольку с 2009 года в России действует ставка налога на прибыль в размере 20%, тогда как проект продолжал платить прежние 35%. Российские власти переплату не признают. В конце апреля Минфин заявлял, что иск ExxonMobil основан на "избирательном толковании СРП в отрыве от других его положений и экономической логики".

Урегулировать вопрос во внесудебном порядке не удалось. 18 марта для этого в Москву приезжал глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, который встречался с Аркадием Дворковичем и министром финансов Антоном Силуановым. "Но ему было сказано, что Россия ничего не должна и будет отстаивать свою позицию",— говорит один из собеседников "Ъ".

Государственная "Роснефть" в конфликте поддерживает ExxonMobil (компании являются стратегическими партнерами и по другим шельфовым проектам, но из-за санкций работы приостановлены): в мае глава компании Игорь Сечин говорил, что "в принципе мы с ними занимаем одну и ту же позицию".

Возможные претензии могут быть связаны с тем, что, добывая 10,1 млрд кубометров газа в год, "Сахалин-1" большую часть закачивает в пласт,— консорциум не может договориться с "Газпромом" об условиях продажи. "Роснефть" и ExxonMobil ведут переговоры о строительстве СПГ-завода для переработки газа, но тут уже мешает "Газпром", который не согласовывает доступ к своему газопроводу, необходимому для реализации проекта.

Это не первый громкий конфликт вокруг сахалинских проектов. В 2006 году к ходу реализации "Сахалина-2" предъявила претензии Генпрокуратура, а в 2006 году Минприроды отозвало экологическую экспертизу проекта, то есть фактически остановило его. По итогам проверок Росприроднадзор заявил об ущербе экологии на $50 млрд, в Счетной палате говорили о невыгодных условиях соглашения. Источники "Ъ" тогда объясняли проблемы "Сахалина-2" желанием России получить контроль в проекте. Так и вышло — уже к концу 2006 года "Газпром" приобрел 50% и одну акцию Sakhalin Energy за $7,45 млрд.

Впрочем, по мнению источников "Ъ" и экспертов, ситуация вокруг "Сахалина-1" пока не столь серьезная — о вытеснении ExxonMobil из проекта речь пока не идет.