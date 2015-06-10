ОПЕК сохранила прогноз падения добычи нефти в России на 30 тысяч баррелей в день

ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти в России в 2015 году, которая, как ожидается, снизится на 30 тысяч баррелей в сутки — до 10,54 миллиона баррелей, передает ПРАЙМ со ссылкой на июньский доклад картеля.

Добыча жидких углеводородов в стране в апреле была пересмотрена в сторону понижения на 40 тысяч баррелей в день - до 10,67 миллиона баррелей в день. Добыча в мае, по данным организации, составила 10,71 миллиона баррелей в день, что в годовом выражении больше на 0,17 миллиона баррелей в день - самый сильный рост с января 2014 года.

Читайте такжеШвейцарская Trafigura на фоне санкций стала крупнейшим экспортером российской нефтиКак отмечают аналитики ОПЕК, с запуском в мае добычи на Термокарстовом газоконденсатном месторождении, добыча газоконденсата в России в июне может вырасти на 20 тысяч баррелей в день. "Так как газоконденсатные месторождения не попадают под действие санкций, российские компании сосредоточены на разработке таких месторождений", - отмечает ОПЕК.