"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" рассчитаться за хранение нефти и освободить резервуары

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта», владеющая единственным работающим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием - Кременчугским НПЗ - требует от оператора отечественной нефтетранспортной системы компании «Укртранснафта» выкачать свою нефть из резервуаров «Укртатнафты» до 1 июля и полностью рассчитаться за ее временное хранение из-за невыполнений обязательств по договору аренды емкостей.

Об этом говорится в письме «Укртатнафты» в адрес руководства «Укртранснафты».

«Со стороны «Укртранснафты» имеет место систематическое невыполнение своих обязательств по договору (подписан 1 апреля 2015 года)… «Укртатнафта» требует от «Укртранснафты» рассчитаться за хранение нефти и освободить от нее резервуары предприятия, предоставив реквизиты или предложения по ее откачке», - отмечается в сообщении. Кроме того, компания требует разорвать договор аренды.

По информации «Укртатнафты», задолженность за аренду резервуаров составляет 46,1 млн грн за апрель, 47,6 млн грн за май, а также 13,8 млн грн за 9 суток июня.

В компании напоминают, что оперативное и своевременное принятие решения руководством «Укртранснафты» об освобождении простаивающих нефтепроводов, оказавшихся в зоне АТО в апреле 2014 года, позволило сохранить имущество компании и предоставило государству возможность обеспечить потребности украинской армии в нефтепродуктах.

«Однако на протяжении 14 месяцев ПАО «Укртранснафта» не приняло решение относительно использования нефти для производства нефтепродуктов», - подчеркнули в «Укртатнафте».

В сообщении отмечается, что в связи с нарушениями условий договора «Укртатнафта» неоднократно обращалась в «Укртранснафту» с просьбой забрать свою нефть или передать ее на переработку с последующим использованием топлива для нужд государства.

При этом ненадлежащее выполнение договора хранения нефти со стороны «Укртранснафты» привело к значительным негативным последствиям для «Укртатнафты». В частности, компания не имеет возможности закупки нефти для осуществления своей основной деятельности - переработки и изготовления нефтепродуктов, поскольку резервуары заняты, а также снизила производство собственных нефтепродуктов за период хранения нефти почти на 20%, из-за чего недополучает выручку. В свою очередь, государство не получает ни нефтепродуктов в должном количестве, ни налогов, которые «Укртатнафта» планировала оплатить или по реализации собственной продукции, или по арендным платежам.

Также в сообщении подчеркивается, что 14 мая 2015 года в результате инвентаризации технологической нефти «Укртранснафты», размещенной в резервуарах Кременчугского НПЗ, специалистами SGS, «Прайсвотерхаузкуперс», «Укртранснафты», а также представителями от НАК «Нафтогаз Украины», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и других государственных структур подтверждено наличие нефти в полном объеме с качественными параметрами, соответствующими ГОСТ.

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель «Укртранснафты» Александр Лазорко, которого в марте пытались силой отстранить от занимаемой должности, отмечал, что с началом проявлений сепаратистских тенденций на востоке Украины в апреле 2014 года принял решение выкачать технологическую нефть из находящихся там трубопроводов с целью не допустить захвата государственного имущества. По его словам, нефть была перекачана в резервуары «Укртатнафты» и три первых месяца хранилась бесплатно. При этом Лазорко возмутился, что почти за год в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, а также «Нафтогазе Украины» не было принято решение о дальнейшей судьбе технологической нефти, хотя премьер-министр Арсений Яценюк давал поручение руководству Минэнергоугля разработать проект постановления для переработки нефти.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.