Siemens уготовил плохие новости для "Газпрома" - Deutsche Welle

Европейского и немецкого рынка больших газовых турбин "больше не существует" - это заявил председатель правления электротехнического гиганта Siemens Джо Кезер. Под сокращение попадают в Германии 5100 рабочих мест, пишет DW.

Джо Кезер обещает провести сокращение штатов в щадящем для сотрудников концерна режиме, но отказаться от намерения в значительной мере свернуть на предприятиях в целом ряде немецких городов производство турбин для крупных газовых электростанций он не может: на них просто нет спроса.

В Германии, по словам топ-менеджера, это связано прежде всего с переориентацией энергетики на возобновляемые источники, а "в остальной Европе ситуация такова, что из-за слабого роста в этих странах и возросшей энергоэффективности потребность в целом снизилась". В то же время, подчеркнул Джо Кезер, "на Среднем Востоке, в Азии и особенно в США" спрос на большие газовые турбины в данный момент весьма велик.

Сказанное им имеет самое прямое отношение к одной из крупнейших российских компаний - "Газпрому". Ведь речь идет о его важнейшем экспортном рынке - Европе.

Читайте такжеЕК дала "Газпрому" еще шесть недель для подготовки ответа на обвинения в монополизмеВ Европе фактически прекратилось строительство новых газовых электростанций, сообщил глава компании Siemens. Из этого следует, что потребность в топливе для таких электростанций не будет расти, а со временем, по мере закрытия отслуживших, даже начнет падать.

В то же время, в основе инвестиционной стратегии "Газпрома", прежде всего его планов строительства газопровода "Турецкий поток", лежит тезис о существенном росте спроса на российский природный газ в Европе в ближайшие годы и десятилетия. Однако голубое топливо, как видим, становится в странах ЕС все больше сезонным товаром, нужным в основном для отопления, но теряющим свое значение в электроэнергетике.

А вот на Среднем Востоке, как убедился Джо Кезер при изучении портфелей заказов, идет активное строительство газовых электростанций - но там, в регионе Персидского залива, и газ-то свой. А еще на природный газ все больше переключается американская электроэнергетика, что объясняется сильным удешевлением голубого топлива в результате сланцевой революции.

Глава Siemens упомянул также рост в Азии. Так что "Газпром" совершенно прав, диверсифицируя сейчас свои экспортные потоки в сторону Китая. Там потребность в его продукции, в том числе и в электроэнергетике, явно будет расти. Что же касается Европы, то экспертам в области энергетики уже ясно: здесь рассчитывать на заметное увеличение спроса на газ не приходится.

Этот тренд вовсе не означает для "Газпрома" потерю большого и стабильного покупателя в лице стран Евросоюза. Но происходящие изменения заметно усложнят российской компании получение прибыли на рынке ЕС. И одновременно серьезно сузят возможности Москвы использовать газ для политического шантажа.