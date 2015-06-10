Нафтогаз собрался потратить на программное обеспечение почти 16 миллионов гривень

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» планирует провести открытые торги на закупку лицензированного программного обеспечения (ПО) корпорации Microsoft на 15,75 млн грн, сообщается на сайте энергокомпании.

«НАК «Нафтогаз Украины» приглашает компании принять участие в открытых торгах на закупку лицензий/сублицензий на право использования программного обеспечения производства Microsoft. Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 15,75 млн грн», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, услуги по использованию лицензированного ПО будут предоставляться до 18 июня 2016 года. При этом конечный срок подачи предложений конкурсных торгов - 10 июля 2015 года.

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"Нафтогаз" намерен путем проведения открытых торгов определить подрядчика, который будет предоставлять качественные услуги на наиболее конкурентных условиях. Участники торгов должны соответствовать квалификационным критериям, иметь профессиональное оборудование и материально-техническую базу, работников соответствующей квалификации и документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров", - отмечают в компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Корпорация Microsoft (США) основана в 1975 году и является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.