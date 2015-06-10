Die Welt: "Газпром" предупреждает "мечтателей" на Западе о дефиците газа

В статье Эдуарда Штайнера под названием «"Газпром" предупреждает "мечтателей" на Западе о дефиците газа», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что самое большое предприятие России, энергетический гигант "Газпром" предупредил Европу о приближении огромного дефицита поставок природного газа. Уже через десять лет Европе ежегодно может недоставать, по крайней мере, 30 млрд кубометров газа, сказал заместитель председателя "Газпрома" Александр Медведев на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Поскольку природные газовые месторождения в Европе медленно истощаются, спрос вырос до 80 млрд кубометров - количество, которое соответствует почти годовому потреблению Германии, заявил заместитель главы "Газпрома".

"Мечтатели в Вашингтоне", как сказал Медведев, вероятно, смогут поставить немного больше 50 млрд кубометров. Для недостачи нет ни контракта, ни транспортных трубопроводов.

Потери доходов в связи с привязкой к ценам на нефть

Во время кризиса в Украине, европейские политики все чаще стали обсуждать возможность импорта природного газа из США, который там добывается в больших масштабах с помощью технологии гидроразрыва пласта. Угрозы своей собственной позиции на рынке, по словам Медведева, "Газпром" до сих пор не видит.

Тем не менее, Москва в этом году поставляет Западу газ по относительно низкой средней цене $240-245 за тысячу кубометров. Низкая цена – результат так называемой привязки к ценам на нефть, которые по-прежнему определяют большинство договоров на импорт.

Падение цен на нефть через шесть-девять месяцев отразилось на цене на газ. Потери доходов "Газпром" пытается компенсировать, по меньшей мере, частично, более высокими объемами поставок.

В будущем больше никакого транзита через Украину

Новый доступ на европейский рынок "Газпром" хочет создать путем строительства нового газопровода "Турецкий поток" через Черное море в Турцию. Трубопровод считается альтернативным маршрутом до сих пор проходившему через Украину транзиту газа.

Медведев совершенно ясно дал понять, что Россия решительно настроена, с 2019 года, то есть после окончания срока контракта на транзит с Украиной, отказаться от украинского транзита.

Не будет ни продолжения существующего контракта, ни заключения нового транзитного контракта, сказал Медведев: "В связи с экономическими, торговыми, технологическими, инвестиционными и политическими рисками для транзита газа, не будет больше никакого украинского транзита - даже если солнце и луна поменяются местами".

"Газпром" ожидает готовности Европы вести переговоры

Европейский Союз заблокировал российский проект газопровода "Южный поток" - также через Черное море – в прошлом году из политических причин. Теперь Россия хочет, чтобы импортеры Европейского Союза забирали газ на турецко-греческой границе.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак, который был избран в наблюдательный совет "Газпрома" для более тесной привязки концерна к государству, уже неоднократно подчеркивали отказ от Украины. Так резко, как Медведев, до сих пор этого еще никто не формулировал.

Медведев также уверен в том, что касается готовности Европы вести переговоры касательно планируемого трубопровода "Турецкий поток". Европа скоро будет вынуждена не только разговаривать с Россией об этом. Ей также скоро придется говорить с "Газпромом" о дополнительных объемах. "Мы предполагаем, что в Европе победит здравый смысл", сказал Медведев.

В Европе грозят миллиардные штрафы

Здравый смысл или нет: во вторник Комиссия ЕС дала "Газпрому" в споре о недобросовестной коммерческой практике еще шесть недель, чтобы ответить на обвинения. Теперь госкомпания должна отправить ответ до сентября, заявила Европейская комиссия.

Власти в ЕС обвиняют "Газпром" в недобросовестной коммерческой практике в Восточной Европе и угрожают миллиардными штрафами. "Газпром" изолировал газовые рынки в восьми странах Восточной Европы и увеличил цены. Европейская комиссия расследует дело с 2012 года.