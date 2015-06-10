В Москве до конца июня должны решить вопрос скидки на газ для Украины

РФ может дать Украине скидку на газ в третьем квартале 2015 года, конкретное решение будет принято российскими властями в конце июня.

Как пишет Рейтер, об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Не скажу сейчас конкретные цифры. Размер скидки предусмотрен формулой, заложенной в контракт между Газпромом и Нафтогазом. При цене по формуле ...ниже $330 (за 1.000 кубометров) - (скидка) до 30 процентов", - сказал Новак.

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Конкретное решение российское правительство примет в конце июня, добавил Новак.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев 9 июня заявил, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу куб. м, в четвертом - 262,5 долл. за тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.

"Без скидки в третьем квартале цена была бы или будет 287,15, в четвертом квартале - 262,5. Вопрос скидки, как вы знаете, обсуждается", - сказал он.

Медведев отметил, что скидка предоставляется за счет неприменения экспортной пошлины, которая может не применяться "полностью или частично".

Чиновник добавил, что это вопрос не к "Газпрому", хотя он "слышал о прогрессе".