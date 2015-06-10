Российский "Лукойл" из-за падения цен на нефть сократил чистую прибыль на 60%

Крупнейший в РФ частный нефтедобытчик "Лукойл" сократил чистую прибыль в первом квартале 2015 года в годовом выражении на 60 процентов из-за падения цен на нефть, но ожидает их роста в ближайшей перспективе до $75 за баррель.

Как передает Рейтер, "Лукойл" сообщил, что снизил чистую прибыль до $0,69 миллиарда, не оправдав прогноза аналитиков в $1,06 миллиарда.

Выручка компании за квартал снизилась на 35 процентов до $23,19 миллиарда, тогда как аналитики ждали $22,55 миллиарда, а показатель EBITDA снизился на 30 процентов до $2,82 миллиарда при прогнозе в $3,34 миллиарда.

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Снижение финансовых показателей "Лукойл" объяснил обрушением мировых цен на нефть в первом квартале 2015 года в годовом выражении более чем на 50 процентов. В ходе пресс-конференции с инвесторами совладелец "Лукойла" Леонид Федун сказал, что компания в ближайшее время ориентируется на цену в $60 за баррель, однако, по его мнению, стоимость сырья на мировом рынке может достигнуть $75 за баррель и даже выше.