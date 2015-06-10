США вернули себе звание мирового лидера по добыче нефти

Добыча нефти в США увеличилась почти на 16 процентов, составив 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Американцы опередили в списке Саудовскую Аравию (11,5 миллиона баррелей в день) и Россию (10,8 миллиона баррелей). Рост добычи в этих странах составил соответственно 0,9 и 0,6 процента, сообщает Lenta.ru.

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По объему добычи США вышли на первое место впервые с 1975 года. При этом BP использовала в своих подсчетах данные не только по «конвенционной» и сланцевой нефти, но и добычу из битумных песков, а также газоконденсат.

США одновременно сохранили свои позиции как главный потребитель нефти в мире. Потребление в стране в прошлом году составило 19 миллионов баррелей в сутки, чуть выше, чем за год до этого. Второе и третье место в этом списке занимают Китай и Япония.

Мировые цены на нефть в конце 2014 года обвалились, снизившись с 110 долларов до 40 долларов за баррель за несколько месяцев. В США это привело к резкому сокращению бурения нефтяных скважин в первой половине 2015 года. Тем не менее пока добыча в стране остается на высоком уровне. Спад производства ожидается не ранее июля.