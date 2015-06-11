Украина стремится обновить концепцию сотрудничества в энергетической сфере с ЕС

Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель управления евроинтеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.

Предыдущий Меморандум между Украиной и ЕС о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической сфере был подписан десять лет назад. «С того времени мы ежегодно совместно с ЕС презентуем отчеты по его выполнению», - отмечает представитель Минэнерго.

Читайте также"Большая семерка": Энергетика не должна использоваться как средство политического принужденияДанный документ описывает взаимоотношения Украины с Брюсселем в энергетике и определяет ключевые направления сотрудничества.

«Но наше сотрудничество не стоит на месте. Она развивается, меняется, приобретает новые формы. Десять лет назад в ЕС не было даже и второго энергетического пакета. Сегодня в нашей стране мы уже имплементируем третий пакет. Новые вызовы, новые задачи, новую повестку дня. Настало то время, когда нам стоит обновить концепцию сотрудничества», - написал Бно-Айриян.

Также он выразил уверенность, что ЕС поддерживает эту инициативу, и отметил готовность начать переговорный процесс.

Друзі!Запускаємо нову ініціативу.Вчора, під час зустрічі з Послом ЄС в Україні Яном Томбінські, Міністр В. Демчишин ... Posted by Mykhailo Bno-Airiian on Wednesday, June 10, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Украина ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении Киеву финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта переоборудования отечественных угольных теплоэлектростанций и установление на них очистных сооружений.