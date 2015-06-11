Украина стремится обновить концепцию сотрудничества в энергетической сфере с ЕС
Министр энергетики Владимир Демчишин, во время встречи с послом ЕС в Украине Яном Томбински, передал письмо, в котором предлагается перезагрузить систему двустороннего сотрудничества между Украиной и ЕС в энергетической сфере.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель управления евроинтеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.
Предыдущий Меморандум между Украиной и ЕС о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической сфере был подписан десять лет назад. «С того времени мы ежегодно совместно с ЕС презентуем отчеты по его выполнению», - отмечает представитель Минэнерго.
Читайте также"Большая семерка": Энергетика не должна использоваться как средство политического принужденияДанный документ описывает взаимоотношения Украины с Брюсселем в энергетике и определяет ключевые направления сотрудничества.
«Но наше сотрудничество не стоит на месте. Она развивается, меняется, приобретает новые формы. Десять лет назад в ЕС не было даже и второго энергетического пакета. Сегодня в нашей стране мы уже имплементируем третий пакет. Новые вызовы, новые задачи, новую повестку дня. Настало то время, когда нам стоит обновить концепцию сотрудничества», - написал Бно-Айриян.
Также он выразил уверенность, что ЕС поддерживает эту инициативу, и отметил готовность начать переговорный процесс.
Друзі!Запускаємо нову ініціативу.Вчора, під час зустрічі з Послом ЄС в Україні Яном Томбінські, Міністр В. Демчишин ...Posted by Mykhailo Bno-Airiian on Wednesday, June 10, 2015
Как сообщал УНИАН ранее, Украина ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении Киеву финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта переоборудования отечественных угольных теплоэлектростанций и установление на них очистных сооружений.