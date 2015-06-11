Нефть дешевеет на новостях из США

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в четверг на фоне публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,08% - до 65,55 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 0,46% - до 61,15 доллара за баррель, пишет Прайм.

Ранее в среду управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 июня, снизились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 470,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов за неделю на 1,72 миллиона баррелей — до 475,7 миллиона.

Между тем добыча нефти в США за неделю, по данным Минэнерго, увеличилась на 24 тысячи баррелей нефти в день — до 9,610 миллиона баррелей, что на 0,42% выше показателя предыдущей недели. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1 миллион баррелей, до 58 миллионов баррелей.

После публикации статистики в среду стоимость нефти замедлила рост. Главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер связывает это с тем, что трейдеры после публикации статистики не сразу обратили внимание на данные по добыче.

"Цены на нефть росли раньше на данных по запасам, но мы действительно не увидели сопротивления, которое происходит до сих пор из-за того, что данные по добыче вызывают беспокойство", - рассказал он агентству Франс Пресс.

Читайте такжеОПЕК сохранила квоты на добычу нефти

С начала лета 2014 года к началу текущего года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 100 до 45 долларов за баррель марки Brent. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Однако в конце января — начале февраля цены на нефть стали подрастать — до уровня в 60 долларов за баррель Brent. Постепенный рост, прерываемый небольшими коррекциями, продолжается. Максимума года котировки достигли 6 мая — 69,58 доллара за баррель.