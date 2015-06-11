На Запорожской АЭС остановился энергоблок - сработала автоматическая защита

«11 июня в 1:46 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети из-за ложного срабатывания автоматической защиты (АЗ) реакторной установки по повышению давления в 1-м контуре. Подана аварийная заявка на отключение блока до 19:00 11 июня», - сказано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция 3 июня подключила к энергосети блок №2 после капитального ремонта, который длился 115 дней. Проектный срок эксплуатации блока №2 завершится 19 февраля 2016 года.

6 июня Запорожская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №3 после выполнения ремонта, а 7 июня отключила на ремонт энергоблок №4.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.