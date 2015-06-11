Европарламент призвал возобновить строительство газопровода Nabucco

Европейский парламент призывает Европейскую комиссию возобновить строительство газопровода Nabucco.

Об этом говорится в резолюции, которая была проголосована в четверг в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП, передает собственный корреспондент УНИАН.

«(ЕП) призывает Комиссию возобновить работу по строительству газопровода Nabucco, считает, что конструктивные отношения между соседними странами являются лучшей гарантией для энергоснабжения государств-членов», - отмечается в резолюции.

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ЕП также приветствует энергетическую политику ЕС, которая направлена на обеспечение энергетической безопасности для всех государств-членов. Вместе с тем, ЕП призвал государства-члены принять меры, необходимые для снижения их энергетической зависимости и обеспечить безопасность добычи нефти и газа и транспортной деятельности в регионе Черного моря. «(ЕП) Призывает ЕС поддержать инициативы по диверсификации энергетических ресурсов Черного моря, в том числе, за счет инвестиций и финансовых мероприятий, как части стратегии энергетической независимости», - говорится в документе.

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Кроме того, ЕП обратил внимание на «крайнюю экологическую уязвимость бассейна Черного моря». «(ЕП) подчеркивает, что милитаризация региона представляет дальнейшие риски для этой деликатной экосистемы и призывает к созданию эффективного механизма действий с надежной системой обмена информацией между всеми прибрежными государствами в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркивается в резолюции.