Бензин в Украине при росте акциза может подорожать до 30 гривень

Автомобильное топливо в Украине может подорожать, если Кабмин поднимет акциз на него и мировые цены на нефть поднимутся до 80-100 долларов за баррель.

Об этом пишет Владислав Швец в публикации "Дороги отремонтируют дорогим бензином", размещенной на сайте УНИАН.

"Важно учитывать и тот факт, что, несмотря на падение цены нефти на мировом рынке, стоимость бензина в Украине не снижается. Причина - девальвация гривни и увеличение затрат на заправках. Что же будет с ценами на бензин, если «черное золото» подорожает с 65 долларов за баррель до 80-100 долларов, при этом топливный акциз будет увеличен? Тогда, вероятнее всего, топливо в Украине подорожает до 30 гривень. И сразу еще один вопрос - кому оно будет по карману?", - пишет автор статьи.

Как отмечается, новые чиновники повторяют действия своих предшественников из правительства Азарова, говоря о необходимости очередного повышения акцизов на топливо с целью найти средства на ремонт дорог. Однако как бы не росли ставки акциза на продажу нефтепродуктов, это мало влияет на качество украинских дорог, подчеркивает Швец.

Именно отсутствие средств, по мнению нынешнего руководства Министерства инфраструктуры, тормозит успешное реформирование дорожной отрасли. Решать проблему ведомство намерено следующим образом: дорожный фонд предлагается выделить в самостоятельную структуру и усилить контроль его наполнения и использования средств. Попутно министерство выступает с инициативой повысить акцизный сбор на продажу нефтепродуктов. По крайней мере, к этому склоняется ответственный за реформу «Укравтодора» глава дорожного департамента МИУ Роман Хмиль, всего несколько месяцев назад пришедший в министерство из ІТ-сферы.

По его словам, модернизация украинских дорог - дело достаточно затратное, только на их ремонт необходимо порядка 1 трлн грн. А таких средств в бюджете нет. Выйти из ситуации, по мнению Хмиля, можно путем повышения топливного акциза до европейского уровня - с 20% до 35-50%.

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Эксперты негативно воспринимают идею повышения акциза на автомобильное топливо.

«Если сравнивать уровень акцизов на топливо у нас и в соседних странах, то, действительно, в Украине он ниже. Но не нужно забывать, что уровень доходов граждан Украины значительно меньше, чем в соседних странах», - уверен экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Его позицию разделяет аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. При этом аналитик подчеркивает, что европейский стандарт топливного акциза рассчитывается не с учетом необходимых размеров поступлений, а из расчета доходов населения. «Сравнение украинских акцизов с европейскими не выдерживает никакой критики. В Европе другое налогообложение, если посмотреть на экономики этих стран, то видно, что они в разы превышают экономику Украины. Надо помнить об уровне зарплат и социального обеспечения, которые также в разы превышают то, что есть в Украине», - сказал Сиренко.

В свою очередь, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отмечает, что уровень налогов в цене продаваемого в Украине топлива и так недалек от европейского. И если назвать максимальным его пока нельзя, то до среднего показателя Украине осталось совсем немного. «В Европе ставки налогов на топливо разные. Они колеблются от 50% до 70-75%. Самые высокие налоги и цены на топливо - в Турции, Великобритании, Голландии, Италии, где доля налогов достигает 75-80%. У нас налоги в цене бензина составляют порядка 40%, дизельного топлива – 30%, но все равно это - очень высокая цена», - рассказал Куюн.

Как сообщал УНИАН, в интервью СМИ руководитель дорожного департамента Мининфраструктуры Роман Хмиль заявил, что уровень акциза на топливо в Украине в разы ниже, чем в европейских странах, и может быть увеличен с 20% до 35-50%. Он также сообщил, что на сегодня необходимый объем средств для ремонта всех дорог в Украине составляет около 1 трлн грн.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, в 2016 году Мининфраструктуры создаст специальный фонд для отчисления акцизного сбора с продажи топлива, который на 100% будет использоваться для финансирования ремонта и строительства автодорог.

В марте текущего года премьер-министр Арсений Яценюк распорядился срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ямочный ремонт дорог, подчеркнув необходимость жесткого контроля и борьбы с коррупцией при использовании выделенных средств.

В госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается минимум в 60 млрд грн, при этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

Справка УНИАН. Дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, а выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после финансирования других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.