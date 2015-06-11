"Энергоатом" заявляет, что закупал урановый концентрат только у Восточного ГОКа

Как сообщает пресс-служба «Энергоатома», согласно двухстороннему долгосрочному контракту, подписанному между энергогенерирующей компанией и "ВостГОКом" на период с 2008 по 2018 год, "Энергоатом" в полном объеме закупает урановый концентрат "Восточного горно-обогатительного комбината" с целью дальнейшего производства ядерного топлива.

«В 2014 году «Энергоатом» закупил у «ВостГОКа» урановый концентрат в объеме 846 тU, при запланированных 1347 тU», - говорится в сообщении, при этом уточняется, что закупку дополнительных объемов уранового концентрата «Энергоатом» не осуществлял.

Кроме того, в энергогенерирующей компании заявляют о неоднократных попытках со стороны контролирующих и правоохранительных органов переложить ответственность за выявленные в ходе проверки деятельности поставщиков товаров, работ и услуг нарушения на госпредприятие «Энергоатом».

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности зафиксировали факты системных нарушений и злоупотреблений при закупке уранового концентрата должностными лицами «Энергоатома» и «Восточного ГОКа», вследствие чего СБУ открыла производство в отношении должностных лиц этих предприятий по подозрению в причинении государству 10 млн долларов убытков.

По данным СБУ, должностные лица горно-обогатительного комбината закупили в 2014 году урановый концентрат у специально созданной ими за границей коммерческой структуры. В результате концентрат был приобретен у иностранного поставщика по цене 90 долларов США за килограмм на общую сумму 18 млн долларов. Однако в официальной документации комбината стоимость приобретенного концентрата уже составляла 138 долларов за один килограмм.