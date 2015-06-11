Роснефть может отложить бурение в Карском море на три года - СМИ

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами госкомпании.

После того как в сентябре 2014 года Роснефть и ExxonMobil открыли месторождение в Арктике, получив приток нефти на первой скважине, Exxon заморозила участие в разведке, из-за чего российская госкомпания была вынуждена переносить сроки строительства второй скважины.

Для того чтобы успеть к сезону бурения 2016 года, который в арктических условиях продолжается всего несколько месяцев, Роснефти нужно было к лету 2015 года найти сервисного партнера, который не выбран, сказал первый источник. Теперь, по его оценке, Роснефти может понадобиться несколько лет, чтобы решить возникшие проблемы.

"Пока все экономические и внешние обстоятельства такие, что и в 2017 году скважины, скорее всего, не будет. Пока Роснефть в ожидании, что будет снят санкционный режим, что ExxonMobil снова начнет работу. Без Exxon Роснефть сама не хочет работать", - говорит источник.

Читайте такжеНефтегазовый скандал в России: Москва ищет предлог для претензий к ExxonMobilВторой источник подтвердил эту информацию: "С бурением все может на несколько лет застопориться", - сказал он.

Об этом также говорил в среду и министр энергетики России Александр Новак, выступая на правительственном часе в Госдуме. "К сожалению, сейчас у нас несколько затруднилась ситуация с бурением на арктическом шельфе в связи с санкциями", - сказал министр.

Представитель пресс-службы компании не смог сообщить Рейтер точные сроки выбора платформы и начала бурения.

"Роснефть при реализации шельфовых проектов строго придерживается условий выданных лицензий... и проводит работы с превышением установленных лицензиями обязательств. Планы компании по работам в 2016-2017 годы предусматривают безусловное выполнение всех работ, предусмотренных лицензиями".

Читайте также«Роснефть» впервые раскрыла зарплату главы компании СечинаРанее представители компании официально заявляли, что Роснефть продолжит бурение в 2016 году, говоря, что ведется выбор сервисной компании.

Однако еще один источник, близкий к компании, сказал в среду, что будет удивлен, если вторую скважину удастся пробурить через два года.

"С арктическим шельфом сейчас все очень сложно: нет партнера и оборудования, а при таких долгах (Роснефти) и низких ценах на нефть бурение (в Карском море) - это удар по кошельку компании".

Отмечается, что чистый долг компании в 4 квартале 2014 года вырос на 39 процентов до 2,5 триллиона рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что госкомпания "Роснефть" утвердила положение о вознаграждениях членам совета директоров - их основное вознаграждение составит $500 000 за корпоративный год (27,9 млн руб. по курсу ЦБ на 10 июня).Дополнительное вознаграждение полагается членам комитетов при совете ($30 000), председателям комитетов ($50 000) и председателю совета директоров ($100 000).