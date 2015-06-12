Обвал цен на рынке нефти продолжается

На мировых торгах в пятницу, 12 июня, цены на нефть продолжили падение на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), передает Reuters.

Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent снизилась на 0,38% - до 64,86 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI - на 0,48%, до 60,48 доллара за баррель.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 300 тысяч баррелей в день. Рост спроса на нефть в текущем году составит почти 1,4 миллиона баррелей в день.

Читайте такжеОПЕК сохранила прогноз падения добычи нефти в России на 30 тысяч баррелей в деньПри этом организация указала на признаки сохраняющегося переизбытка на рынке на фоне большого объема добычи нефти в США и рекордных показателей производства стран-членов ОПЕК.

Добыча нефти в странах-членах ОПЕК в мае, по данным МЭА, составила 31,33 миллиона баррелей в день, увеличившись на 50 тысяч баррелей в день. Этот показатель является максимальным с августа 2012 года.