"Энергоатом" просит Порошенко помочь денонсации соглашения с Россией о достройке блоков ХАЭС

Национальная энергогенерирующая компания «Энергоатом» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать денонсации соглашения с Россией о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, поскольку Министерство иностранных дел блокирует инициативы по денонсации соглашения, говорится в сообщении госкомпании.

«Такая неконструктивная позиция Министерства иностранных дел заставляет «Энергоатом» обратиться к президенту Украины как гаранту государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, с просьбой в соответствии со ст. 106 Конституции Украины вмешаться в ситуацию, которая сложилась с денонсацией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС», - сообщили в компании.

В «Энергоатоме» напоминают, что компания с 2014 года пытается денонсировать соглашение и обращалась с этим предложением в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

«Впервые с соответствующими предложениями мы обратились к Минэнергоугля в июле 2014 года. Второй раз - в ноябре 2014 года, а в третий - в декабре 2014 после изменения состава Кабинета министров Украины», - комментирует ситуацию исполнительный директор по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок госкомпании Наталья Мусевич, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, 3 февраля 2015 года Минэнергоугля направило в заинтересованные органы исполнительной власти проект распоряжения КМУ «О вопросах строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», пунктом 2 которого было предусмотрено Министерству иностранных дел Украины подготовить и подать в КМУ предложения о прекращении действия соглашения.

При этом 23 февраля МИД сообщил о несогласии с проектом распоряжения. В ответе было сделано замечание по выбору альтернативного поставщика реакторного оборудования - компании «Skoda JS».

«Мол, в чешской компании российский владелец, и это не обеспечит диверсификацию поставок комплектующих и не снизит зависимость от РФ. В этой связи следует отметить, что, во-первых, оборудование «Skoda JS», которое планируется к поставке, в стоимостном соотношении составляет не более 20-25% от общего размера проекта строительства, а во-вторых, к этому времени проект строительства энергоблоков был вполне зависимым от РФ как в техническом, так и в финансовом плане», - сказала Мусевич.

Также она сообщила, что замечания МИД касались и строительства энергоблоков на базе существующих строительных конструкций.

«По мнению специалистов МИД, Минэнергоугля «не предоставляет убедительного ответа на вопрос экономической обоснованности такого решения», а «документы технической экспертизы существенно устаревшие». Возникает вопрос: неужели в Министерстве иностранных дел имеются специалисты, способные сделать такие выводы?», - возмутилась Мусевич.

Она отметила, что особого внимания заслуживает замечание МИД о необходимости определения в части четкого, с конкретными финансовыми расчетами, финансово-экономического обоснования по отсутствию дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины в связи с заменой поставщика реакторной установки и сменой поставщика реакторного оборудования. При этом Минфин и Минэкономразвития, к полномочиям которых относятся эти вопросы, согласовали данный проект распоряжения без замечаний.

Мусевич сообщила, что в апреле 2014 года после проведения консультаций в Минэнергоугля было принято решение отдельно инициировать принятие Закона Украины «О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС». 9 апреля Минэнергоугля направило проект указанного Закона Украины в центральные органы власти. Минфин, Минэкономразвития и Государственная инспекция ядерного регулирования его согласовали без замечаний, при этом официальной позиции Министерства иностранных дел до сих пор не поступало.

Вместе с тем, после доработки проекта распоряжения КМУ «О вопросах строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС» МИД высказал к нему почти аналогичные предыдущим замечания, определив, что его позиция неизменна.

«То есть, официальная позиция Министерства иностранных дел Украины такова, что заменить поставщика оборудования невозможно, поскольку есть украинско-российское соглашение, а расторжение соглашения со страной-агрессором недостаточно обосновано. Причем, технически и финансово», - резюмировала юрист компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее о сложностях денонсации соглашения со стороны МИДа заявлял и президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

При этом он подчеркнул, что представители чешской компании Skoda будут принимать участие в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС только после расторжения соглашения с Россией.

«Энергоатом» рассчитывал до июня получить разрешение правительства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с чешской компанией Skoda.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта, в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.