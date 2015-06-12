Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода

Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками участка магистрального газопровода.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы "Укртрансгаза" Максим Белявский на своей странице в Facebook.

"В районе населенного пункта Очеретино поврежден МГ Краматорск-Донецк Ду1000. Сейчас поврежденный участок локализуется персоналом Укртрансгаза. Газоснабжение городов Волноваха, Мариуполь, Бердянск будет приостановлено на срок проведения ремонтных работ. С момента прекращения боевых действий ориентировочно 1.5-2 суток", - написал он.

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По словам Белявского, на транзит природного газа в Европу эта чрезвычайная ситуация не влияет.

"О возобновлении работы поврежденной газотранспортной инфраструктуры будет сообщено дополнительно", - отметил он.

"В районі населеного пункту Очеретино пошкоджений МГ Краматорськ-Донецьк Ду1000. На разі пошкоджена ділянка локалізуєтьс... Posted by Max Bilyavskiy on 12 червня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сегодня утром написал на своей странице в Facebook, что в результате обстрела боевиками поврежден газопровод.

"В результате минометного обстрела боевиками поврежден газопровод на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново. В непосредственной близости к Авдеевке горит газ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.