Запорожская АЭС подключила к сети блок №2

Запорожская атомная электростанция сегодня, 12 июня, подключила к энергосети страны второй блок, который был отключен 11 июня в связи с ложным срабатыванием системы автоматической защиты, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

«12 июня в 6:24 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет», - сообщили в компании.

Также сообщается, что по состоянию на 12 июня в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 6-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 21-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 34-е сутки капитального планового ремонта.

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Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 850 МВт, для Ривненской АЭС – 1 755 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 400 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 970 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе