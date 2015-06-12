Газоснабжение Мариуполя и прилегающих городов обещают восстановить за 2 суток

Ремонтные и спасательные бригады Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» уже выехали в Мариуполь для проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе Краматорск-Донецк, поврежденном в результате артобстрела со стороны террористов, сообщил в ходе заседания правительства глава правления НАК Андрей Коболев.

Взрыв газопровода привел к приостановке подачи газа в Мариуполь и Бердянск.

Читайте такжеМариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа из-за повреждения боевиками газопровода

Как сообщил Коболев, восстановительные работы будут проведены в течение 48 часов.

«Сегодня был поврежден магистральный газопровод, который снабжает города Мариуполь и Бердянск, а также города рядом. Газопровод был поврежден в результате обстрела артиллерией большого калибра, - сказал Коболев. - Газ пока будет полностью перекрыт. Поврежденный участок локализирован. Как только военные позволят подойти к месту аварии, мы сделаем все возможное. Уже выехала бригада, чтобы восстановить газоснабжение Мариуполя и других городов. К сожалению, мы ничего больше сделать не можем, но сможем в максимально короткие сроки провести все работы. Думаю, понадобится 48 часов».