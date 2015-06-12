Яценюк расценил взрыв газопровода на Донбассе как нарушение Минских соглашений

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру иностранных дел Павлу Климкину сообщить международным партнерам Украины о факте взрыва газопровода, снабжающего Мариуполь, как о целенаправленном террористическом акте и нарушении Минских договоренностей.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Российские террористы специально взорвали газопровод с применением тяжелой артиллерии с целью прекратить газоснабжение Мариуполя и остановить заводы, которые работают в Мариуполе. Климкин, я прошу вас сообщить нашим западным партнерам, трехсторонней группе и ОБСЕ об очередном нарушении Минских соглашений и предоставить доказательства», - сказал Яценюк.

Он поручил военным обеспечить проход к месту взрыва для скорейшей ликвидации пожара и восстановления снабжения.

«Они (террористы - УНИАН) это делают для того, чтобы в самом Мариуполе была паника. Это часть российского плана. Они будут это знать, и будут дальше бомбить. Я прошу предпринять все необходимые международные меры, чтобы сообщить сообществу о грубом нарушении Минских соглашений», - сказал Яценюк.

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Присутствовавший на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков также добавил, что взрыв газопровода – это целенаправленная диверсия.

«Тут мы не можем говорить о повреждениях газопровода. Речь идет о крупнокалиберных минах, которыми целенаправленно обстреливали ту часть газопровода, которую могли поразить. В момент, когда сегодня в Мариуполе хоронят Бойко (директора металлургического комбината им. Ильича Владимира Бойко - УНИАН), я не говорю, что это случайность, это целенаправленно (сделано - УНИАН)», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, утром 12 июня начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о повреждении газопровода на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново из-за минометного обстрела боевиками. По его словам, вблизи Авдеевки было замечено возгорание газа.

Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» для ремонта поврежденного при обстрелах магистрального газопровода Краматорск-Донецк в районе населенного пункта Очеретино (Донецкой области) вынужденно на 1,5-2 дня остановил газоснабжение Волновахи, Мариуполя и Бердянска без ущерба для транзита в Европу.