Президент "Энергоатома" обеспечивает стабильную работу украинских АЭС – глава Госатомрегулирования

Об этом сказал журналистам председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко, комментируя информацию СМИ о намерении министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина уволить Недашковского.

Божко отметил, что не верит в намерение Демчишина уволить Недашковского, поскольку считает последнего одним из самых опытных топ-менеджеров в атомной отрасли.

«Я считаю, что Юрий Александрович настоящий профессионал, знаю его с 1987 года. Не стоит забывать, что он прошел практически все ступени на атомных станциях – от обходчика котельно-вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС. Юрий Александрович уже далеко не первый раз занимает должность руководителя «Энергоатома», могу утверждать, что он человек искренний и честный», - сказал глава Госатомрегулирования.

По мнению Божко, в украинской энергетике собралась команда руководителей, способных решать сложные задачи, которые сегодня стоят перед атомной отраслью.

«Единственное, в чем его (Недашковского – УНИАН) можно упрекнуть, - это недостаточная жесткость в управлении персоналом компании, он не всегда успевает отследить какие-то острые моменты. Сейчас его пытаются обвинить в причастности к коррупционным схемам, но я не верю в то, что он может иметь к ним отношение», - добавил Божко.

Говоря о подходах к возможным кадровым решениям в атомной энергетике, глава Госатомрегулирования отметил, что в этом процессе можно дойди до полного абсурда.

«К примеру, можно объявить конкурс по выбору эксплуатирующей организации для украинских АЭС и пусть на него вместо «Энергоатома» придут какие-то управляющие компании, ранее занимавшиеся торговлей или строительством, или еще чем-нибудь. Но специфика атомной энергетики не допускает подобного отношения», - подчеркнул председатель Госатомрегулирования.

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент «Энергоатома» Недашковский сообщил, что компания 29 мая направила в Кабинет министров Украины опровержение всех обвинений Государственной финансовой инспекции в масштабных злоупотреблениях и правонарушениях в компании.

По его словам, 20 мая Госфининспекция направила письмо в правительство о нанесении убытков «Энергоатому» на 60 млн грн. При этом глава компании на внеочередной пресс-конференции трудового коллектива рассказал, каким образом в ведомстве считали так называемые убытки и прямые финансовые нарушения, сознательно искажая при этом факты.

Кроме того, Недашковский заявил о нарушении процедуры ревизии компании, поскольку в планах Госфининспекции срочная смена руководства «Энергоатома», которое в суде может доказать безосновательность всех обвинений ведомства.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.