Правительство может получить монополию в назначении глав Укрнафты и "дочек" Нафтогаза - СМИ

Если инициированный министром энергетики Владимиром Демчишиным документ будет принят, то "Нафтогаз" получит монопольное право на отбор претендентов на руководство "Укргаздобычи", "Укртрансгаза" и "Укртранснафты".

Как пишет INSIDER в статье Как делят "нефтегазовый пирог", реализация этой схемы позволит закрепить проходящие сейчас торги между командой президента, премьера и группой Игоря Еремеева за распределение контроля в этой сфере.

Издание отмечает, что наблюдается дележ госкомпаний между Порошенко, Яценюком и Еремеевым под прикрытием атаки на Коломойского. В скором времени "Укргаздобычу" должны покинуть люди Еремеева. Уже есть фаворит на это кресло - сотрудник жены сына Порошенко Олег Прохоренко. Очередной инвестбанкир Петра Алексеевича, короче.

По информации СМИ, "Укртрансгазом" руководит человек Яценюка Игорь Прокопив. Судя по всему, он там и останется. А для предотвращения "кидка" стороны убирают согласование Минэнерго, которое контролирует президент.

"Ну а Еремееву обещан допуск к "нефтяной схеме", которую заботливо годами взращивал Коломойский. Ведь без него через Раду не пролезет ни один конфликтный законопроект как Яценюка, так и Порошенко. Примеров тому масса", - пишет руководитель проекта INSIDER.

«"Негласность" же конкурса позволит поставить своих людей», - отмечает издание. Так, по информации источников издания, фаворитом в гонке за должность главы "Укргаздобычи" является представитель международной компании, в которой также работает невестка президента.

Копия проекта, переданная INSIDER источниками в Минэнерго, свидетельствует, что изменения могут коснуться порядка назначения глав "Укрнафты" и крупнейших нефтегазовых компаний, которыми напрямую владеет НАК "Нефтегаз" – "Укргаздобычи", "Укртрансгаза" и "Укртранснафта".

Несмотря на изменения в закон, которыми кворум был понижен до 50%+1 акция, и государство получило возможность созвать собрание акционеров, проблемными вопросами в этом процессе оставались порядок и сроки проведения конкурса на должность руководителя компании. Собрание акционеров "Укрнафты" назначено на 22 июля. В то же время постановление Кабмина №777, которое регламентирует конкурсы в госпредприятиях, устанавливает срок проведения в 98 дней от объявления о проведении конкурса.

Документом, который внес в Кабмин Демчишин, предлагается вывести "Укрнафту" из-под действия постановления №777 и установить отдельный порядок проведения конкурса для этой компании. Одновременно "ускоряя" его по срокам.

"Укрнафта" – не единственная компания, которой коснутся предложенные Минэнерго изменения. Речь идет о бывших "дочках" "Нафтогаза", преобразованных в акционерные общества, где НАКу принадлежит 100% - "Укргаздобыча", "Укртрансгаз" и "Укртранснафта". Руководителей этих компаний предлагается назначать правлению НАКа без конкурса и даже без согласования с Минэнерго.

Хотя еще в апреле "Нафтогаз" заявлял о подготовке конкурсов на должность глав "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза". За проведение конкурса тогда же высказывался и Демчишин.

Источники INSIDER в Минэнерго и в парламентском комитете по ТЭК рассказали, что недавно прошел негласный "конкурс" по отбору нового руководителя "Укргаздобычи", который должен быть назначен в ближайшие недели.

Как известно, сейчас крупнейшей государственной газодобывающей компанией руководит Сергей Костюк, близкий к бизнес-группе нардепа Игоря Еремеева и его соратника Ярослава Москаленко. Однако в скором времени эта группа утратит контроль над госкомпанией.

Издание отмечает, что фаворитом негласного "конкурса" является сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey Олег Прохоренко. Стоит заметить, что в компании McKinsey также работает жена сына президента Алексея Порошенко Юлия. Олег Прохоренко, очевидно, знаком с женой президентского сына, так как давал ей рабочие рекомендации в социальной сети LinkedIn.