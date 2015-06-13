Российский газ должен стоить дешевле $247, цену за его транзит нужно поднять до $5 - Демчишин

Договоренности по цене газа с "Газпромом" на 3-4 кварталы текущего года будут достигнуты в течение следующих двух недель.

Как пишет Украинская правда, об этом в эфире 5 канала заявил глава Минтопэнерго Владимир Демчишин.

"Мы настаиваем, чтобы они (договоренности) действовали до конца отопительного сезона (2016 года)", - добавил он.

При этом, говоря о возможной цене на газ, Демчишин выразил уверенность, что она "должна быть ниже цены, которая есть сейчас - 247 долларов".

"Насколько ниже - это вопрос переговоров", - добавил он.

Читайте такжеМосква предлагает Украине газ по $287,15 без учета скидки в третьем квартале и по $262,5 в четвертом"Думаю, нам удастся убедить российскую сторону в том, что для того, чтобы они могли продавать свой газ Украине, цена должна быть более чем конкурентной", - отметил Демчишин.

Говоря о цене на транзит газа, он отметил: "Она однозначно занижена. Так, ее зафиксировано в долгосрочном договоре и мы несколько раз поднимали этот вопрос. Настаиваем, что мы недополучаем средства за транзит".

"На сегодняшний день ставка транзита на уровне 2,8 доллара ... На самом деле цена должна быть в районе 5 долларов", - заявил Демчишин.