Поставки газа в Мариуполь и Бердянск только что восстановлены – Яценюк

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В 6:30 утра в пятницу террористы вели обстрел наших позиций и взорвали два газопровода, оставив без газа сотни тысяч наших граждан. Кроме того, под удар была поставлена промышленность, в том числе, крупнейшие предприятия украинской металлургии, Азовсталь и ММК Ильича. Благодаря невероятным усилиям украинских газовиков, оба места разрыва были ликвидированы в рекордные сроки. Уже сейчас отремонтированые газопроводы подключены к сети, и они наполняются газом. Спасибо за работу главе "Нафтогаза" Андрею Коболєву - в эти дни мы были с ним постоянно на связи», - написал Яценюк.

Читайте такжеАваков заявил, что боевики намеренно обстреляли газопровод в АвдеевкеОн также поблагодарил сотрудников «Укртрансгаза», которые в сверхтяжелых условиях, под обстрелами, рискуя жизнью работали для восстановления газоснабжения мариупольцам.

Постачання газу до Маріуполя та Бердянська щойно поновлено. Укртрансгаз достроково завершив ремонтні роботи на пошкоджен... Posted by Арсеній Яценюк on Sunday, June 14, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине в результате обстрела боевиками поврежден газопровод. Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Вследствие этого, Мариуполь, Бердянск и Волноваха остались без газа.