Нефть продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара

На мировых торгах в понедельник, 15 июня, цены на нефть прдолжили снижение, на сей раз на фоне укрепления доллара, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,58% - до 63,55 доллара за баррель, июльских фьючерсов WTI - на 0,35%, до 59,75 доллара за баррель.

Читайте такжеСША вернули себе звание мирового лидера по добыче нефтиНа мировом финансовом рынке доллар укрепляется по отношению к евро в виду безрезультатного завершения переговоров Греции и кредиторов в Брюсселе. С начала торгов курс евро снизился до 1,1214 доллара с 1,1267 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) вырос на 0,18% - до 95,27 пункта.

Давление на цены также оказывает уход с рынка спекулятивных инвесторов, который может усилиться после 30 июня - срока, к которому США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай попытаются договориться по иранской проблематике.