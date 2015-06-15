В украинских хранилищах уже более 11 миллиардов кубов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 6 по 13 июня увеличились на 3,6%, или на 384 млн кубометров, - до 10,997 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

При этом в компании уточнили, что по состоянию на утро 15 июня в ПХГ находится около 11,1 млрд кубометров «голубого топлива».

Суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 60 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.