Энергокомпаниям Ахметова отказали в получении кредита на 1,6 миллиарда гривень

Об этом говорится в сообщениях компаний на сайте «Государственные закупки».

«Договор не заключен из-за недостижения согласия относительно существенных условий договора между заказчиком и победителем торгов», - говорится в сообщении.

Согласно тендерной документации, ранее «Западэнерго» и «Днепроэнерго» по результатам тендерных торгов акцептировали предложение «Ощадбанка». Указанные компании намеревались привлечь кредитные средства сроком на три года для пополнения оборотных средств.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля ДТЭК договорился с 88,59% держателями своих облигаций на сумму 200 млн долл. о реструктуризации задолженности.

«ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго» 25 декабря 2014 года заключили договор с «Ощадбанком» на привлечение кредитов на общую сумму 640 млн грн на три года.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

«ДТЭК Днепроэнерго» - один из ведущих производителей электроэнергии и тепла в Украине. В составе компании находятся три ТЭС в Запорожской и Днепропетровской областях с установленной мощностью 8 185 МВт. Доля ДТЭК в уставном капитале компании составляет 72,9%.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.