Украинские ТЭС сократили потребление угля на 23%

Украинские теплоэлектростанции в январе-апреле 2015 года снизили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 23,3% - до 9,544 млн тонн.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным министерства, в апреле 2015 года потребление угля снизилось по сравнению с апрелем 2014 года на 24% - до 2,222 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

По итогам 2014 года добыча угля в стране снизилась на 29,3% - до 44,7 млн тонн, а его потребление на ТЭС сократилось на 16,4% - до 31,6 млн тонн.