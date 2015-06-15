В Виннице открылась европейская неделя устойчивой энергетики

В Виннице по решению представительства ЕС в Украине состоялось открытие европейской недели устойчивой энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие европейской недели устойчивой энергетики состоялось сегодня на Майдане независимости, что в центре города.

Руководитель отдела программ "Энергетика, транспорт и окружающая среда" представительства ЕС в Украине Вальтер Треттон отметил, что Винница является первым среди всех городов Украины во внедрении энергоэффективных технологий и мер по энергоэффективности.

Читайте такжеВ Киеве на Софиевской площади продемонстрировали источники альтернативной энергии (видео)

«Уже в пятый раз неделя устойчивой энергетики организуется в Украине делегацией Европейского Союза в Украине. Сегодня открытие проходит в Виннице, которая много значит в историческом аспекте и которая сейчас является моделью для заимствования передовых практик для других городов Украины. Выбор в направлении устойчивой энергетики – это выбор в направлении Европы», - сказал представитель ЕС в Украине.

Треттон также прогнозирует «энергетическую революцию» в Украине, которая сделает ее сильнее и укрепит отношения между Украиной и ЕС.

Он отметил, что в развитие сектора энергетики в Украине ЕС уже инвестировал 40 млн евро. «Украина сама принимала решения об инвестирования этих средств и решила инвестировать их на замену газовых котлов и на термомодернизацию. Это необходимо и этот процесс уже в работе», - сказал представитель ЕС в Украине.

Кроме того, по словам Треттона, в конце этого года в Украине должен начаться новый проект, в рамках которого жилому сектору Украины будут предоставлены 15 млн евро и проект оказания технической помощи. Цель этого проекта – сделать состоятельным жилой фонд Украины внедрить мероприятия по энергосбережению.

Исполняющий обязанности винницкого городского головы Сергей Моргунов во время открытия отметил, что «энергоэффективность – это не дань моде, а в первую очередь – это энергонезависимость и экономия средств».

«Сейчас Винница работает со Швейцарией в отношении качественного обеспечения теплом и горячей водой в городе. В Виннице состоялось внедрение транспортной реформы, которая позволила больше пользоваться электроэнергией, а не топливом; проводятся мероприятия по энергосбережению домов социального направления; состоялась и замена всех лампочек на энергоэффективные. Проведенные мероприятия дают экономию электроэнергии, газа, сокращение парниковых выбросов. Мы сегодня находимся на пути, чтобы каждый винничанин мог в комплексе тратить на 20-25% меньше средств на энергоресурсы, чем это было в 2011 году», - сказал Моргунов.

По его словам, сейчас в Виннице отработан стратегический как краткосрочный, так и долгосрочный план по всем мероприятиям по энергоэффективности и энергосбережению.

По завершении торжественного открытия с центральной площади города стартовал велопробег под символическим названием «Зарядись позитивом».

В течение пяти дней в городе пройдут различные мероприятия, цель которые - привлечь внимание жителей к вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Посетители смогут узнать, как экономить энергию и защищать окружающую среду, для детей будут проводиться обучающие игры, продемонстрируют возможности использования возобновляемой энергии в повседневной жизни; в рамках акции «Семейный сад» каждый сможет посадить дерево, а также побывать на экскурсиях в коммунальных предприятиях города.

Читайте такжеВ Украине удвоили «зеленый тариф» для альтернативной энергетики

В рамках Недели также пройдет ряд уличных акций, тематические выставки, мастерские и презентации. В центре города будет работать три площадки «Экогородок», «Энергогородок» и «Велогородок».

Справка УНИАН. Европейская неделя устойчивой энергетики – это инициатива ЕС, начатая в 2006 году. В 2011 году Украина присоединилась к Неделе устойчивой энергетики впервые. В 2010 году Винница присоединились к Соглашению мэров, а именно к масштабной инициативе европейской комиссии, согласно которой городские советы, региональные советы берут на себя совместное обязательство по внедрению всех процессов по энергоэффективности. В 2011 году Винница стала инициатором подготовки соответствующих документов для получения Европейской энергетической награды.