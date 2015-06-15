Демчишин не исключает возможности создания международного консорциума по управлению "Энергоатомом"

Об этом он сказал в интервью изданию Forbes.

"В среднесрочной перспективе возможно создание международного консорциума по управлению "Энергоатомом" с европейскими и/или американскими инвесторами", – сказал Демчишин.

При этом он предположил, что определенную долю компании можно будет продать для того, чтобы появился новый, более эффективный собственник, который будет помогать государству управлять этим активом.

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Как сообщил журналистам в ходе пресс-ланча 5 июня президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, в компании разработан проект закона, в котором достаточно гибко прописаны условия корпоратизации «Энергоатома» с учетом международного опыта.

«Мы видим, что это должно быть нормальное акционерное общество, с наблюдательным советом из достойных людей с мировым именем, имеющих опыт в атомной отрасли. Акции такого АО могут быть переданы в управление таким компаниям, как Areva или Westinghouse – реальным игрокам на мировом рынке», – отметил Недашковский.

По его мнению, на первом этапе корпоратизации все 100% акционерного общества должны оставаться под контролем государства, при этом вмешательство чиновников в процесс деятельности компании будет минимальным.

«Смысл АО в том, что собственник отделен от управляющих. Мы хотим вспоминать наших госчиновников только в вопросах налогов или читая новости. А сейчас мы любой чих согласовываем – зарегулировано все до невозможности», – сказал глава «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.