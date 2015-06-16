Нефть дорожает на ожиданиях тропического шторма на побережье Техаса

На мировых торгах во вторник, 16 июня, цены на нефть растут на фоне прогноза метеорологов о вероятности тропического шторма на побережье нефтедобывающего американского штата Техас, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,27, до $64,22 за баррель, фьючерсы на WTI - на $0,62, до $60,14.

Читайте такжеБензин в Украине при росте акциза может подорожать до 30 гривеньТропический шторм, по прогнозам, может достигнуть побережья Техаса уже во вторник. Вдоль побережья Мексиканского залива в этом штате находится свыше 45% нефтеперерабатывающих и около половины газоперерабатывающих мощностей США.

В связи с более быстрым ростом цен на американский эталон, разница в ценах Brent и WTI сократилась до минимальной с апреля.