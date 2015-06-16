Глава "Энергоатома" и советник министра энергетики США обсудили прохождение зимы

Глава Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский и старший советник министра энергетики США по международным вопросам Уильям Брайан 12 июня в Киеве обсудили детали Национального плана реагирования на чрезвычайные ситуации в топливно-энергетическом комплексе Украины на 2015-2016 годы, который разрабатывает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины при содействии Министерства энергетики США.

Согласно сообщению пресс-службы НАЭК, во время встречи Брайан отметил, что «Энергоатом» сыграл очень важную роль в подготовке аналогичного плана на 2014-2015 годы.

«Энергоатом» предоставил нам большой объем информации, которая была учтена в плане. Как мне известно, в соответствии с рекомендациями, изложенными в документе, «Энергоатом» уже выполнил конкретные мероприятия по модернизации своих процедур для конкретных атомных станций», - сказал советник министра энергетики США.

При этом он сообщил, что 10 июня принимал участие во встрече премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра энергетики США Эрнеста Мониза, на которой глава украинского правительства отметил важность продолжения работы над созданием этого плана и пообещал полную его поддержку со стороны Кабмина.

«На этой встрече премьер-министр подчеркнул большое значение «Энергоатома» для украинской электроэнергетики, поскольку доля АЭС может составить до 58-60% от общего объема производства электроэнергии в Украине на фоне дефицита угля для тепловых электростанций», - добавил Брайан.

По его словам, в июле в Украину прибудет группа в составе примерно 20 экспертов из США, Канады и Евросоюза, которые на базе антикризисного плана прошлого года должны разработать новый план с обновленными данными.

«Мы очень рассчитываем на помощь специалистов «Энергоатома» в разработке плана по подготовке к зиме. В ходе этой работы у «Энергоатома» появится возможность указать на белые пятна в плане, которые нужно заполнить. Возможно, это будут проблемы финансирования, вопросы регуляторного или законодательного характера. По всем этим вопросам мы готовы оказать помощь», - подытожил Брайан.

В свою очередь Недашковский поблагодарил советника министра энергетики США за помощь, которую правительство США оказывает украинскому топливно-энергетическому сектору. При этом он отметил, что «Энергоатом» заинтересован в предоставлении актуальной информации, которая была бы отражена в плане.

«Я говорю о тех мероприятиях, которые касаются непосредственно «Энергоатома» в общем пакете антикризисных энергетических мероприятий», - сказал Недашковский.

При этом он напомнил, что в прошлом году совместно со своими коллегами из компании «Укрэнерго», оператора энергетической системы страны, сотрудники «Энергоатома» отработали противоаварийные меры на случай блэкаута (аварий в энергосистеме).

«Поэтому могу сказать, что в Украине уже достаточно неплохо организована работа по подготовке к работе энергосистемы в кризисных условиях. Уверен, документ, которой мы создадим, поможет нам успешно пройти следующий отопительный сезон», - подчеркнул президент «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.