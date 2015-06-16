"Надра Украины" активизировала деятельность благодаря возврату незаконно отчужденного имущества – Климович

Национальная акционерная компания «Надра Украины» активизировала деятельность благодаря увеличению доходов от аренды своего имущества, а также возврату незаконно отчужденных долей в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые ранее находились в собственности компании «Голден Деррик» экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава правления «Надра Украины» Ярослав Климович, подводя итоги своего первого года работы в должности.

«Возвращение в государственную собственность долей по добыче газа на Сахалинском месторождении и пересмотр условий договора аренды имущества компании обеспечило доходы, благодаря которым увеличены объемы уплаты обязательных платежей в государственный бюджет, фонды социального страхования и активизирована деятельность дочерних предприятий», - сказал Климович.

Он отметил, что с июля 2014 года «Надра Украины» постепенно возобновила проведение приостановленных в 2010-2013 годах работ на объектах, находящихся в простое из-за отсутствия финансирования. В результате показатель валовой прибыли вырос во втором полугодии 2014 года по сравнению с первым полугодием на 30% и составил по итогу 2014 года 48,1 млн грн. При этом 2014 год компания закончила с чистой прибылью в размере 479 тыс. грн, что позволило направить в государственный бюджет половину прибыли на выплату дивидендов.

Также глава правления «Надра Укрианы» рассказал, что за последний год компания выделила более 7 млн грн финансовой помощи дочерним предприятиям, что позволило в 1,5-2 раза погасить на отдельных предприятиях созданную в предыдущие периоды задолженность по оплате труда и связанных с ней обязательных платежей.

«Кроме того, усилиями НАК «Надра Украины» дочерние предприятия были обеспечены объемами работ на сумму около 23 млн грн, что стало весомой поддержкой их хозяйственной деятельности. Уже в этом году дочерним предприятиям направлено около 3 млн. грн», - отметил Климович.

При этом он сообщил, что пересмотр условий договоров аренды имущества компании привел к увеличению соответствующих доходов вдвое – до 18 млн грн ежегодно.

«В ближайшей перспективе произойдет заключения договоров, предусматривающих возможность дополнительных ежемесячных поступлений еще на 0,5 млн грн», - добавил председатель правления компании.

Он также рассказал, что анализ эффективности работы договоров о совместной деятельности привел к увеличению доходов от распределения части чистой прибыли указанных договоров почти вдвое, что также положительно повлияло на конечный финансовый результат деятельности компании. Климович подчеркнул, что только за июль-декабрь 2014 года компания получила более 3 млн грн доходов от распределения прибыли в договорах о совместной деятельности.

Вместе с тем глава правления компании сообщил о том, что в рамках договора между «Надра Украины», а также компаниями Кадоган Юкрейн Холдингз Б.В. и Энни Юкрейн Холдингз Б.В. было проведено переоснащение дочернего предприятия «Укрнаукагеоцентр» новейшим лабораторным оборудованием на сумму более 20 млн. грн, что дало возможность доукомплектовать его лабораторию до мирового уровня.

Кроме того Климович отметил, что недавно при поддержке «Надра Украины» между дочерним предприятием «Захидукргеология» и компанией «Трубопласт» был заключен договор на строительство скважины № 4 – Пивничнозаричнянська. По его словам, выполнение вышеуказанного заказа позволит «Захидукргеологии» укрепить свои позиции на рынке геологоразведочных работ.

В тоже время председатель правления «Надра Украины» подчеркнул, что положительную динамику деятельности компании удается сохранить и в условиях снижения государственного заказа: валовая прибыль составляет 4,8 млн грн, а за несколько месяцев этого года в госбюджет уже выплачено более 10 млн. грн.

При этом Климович считает, что «для удовлетворения потребностей государства в наращивании минерально-сырьевой базы на законодательном уровне нужно решить вопрос привлекательности для инвестора".

«Энергетическую независимость можно обеспечить лишь при условии бесперебойного инвестирования отрасли», - сказал глава правления, уточнив, что специалисты компании учитывают этот вопрос во время работы над новой редакцией Кодекса о недрах.

Вместе с тем Климович подчеркнул, что на следующее полугодие и в дальнейшем для «Надра Украины» приоритетными остаются вопросы работы с потенциальными инвесторами и увеличение доходов, которые обеспечат реструктуризацию долга заработных плат на дочерних предприятиях.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.