В "Газпроме" отказались назвать цену газа для Китая - контракт еще не подписан

"Газпром" пока считает нецелесообразным раскрывать формулу цены поставок газа в Китай по западному маршруту, сообщила в ходе конференции генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, передает Прайм.

"Наверное, было бы нецелесообразно сейчас давать четкий ответ на этот вопрос, потому что коммерческие переговоры по западному маршруту вошли в активную стадию, и это (ценообразование на газ - ред.) является коммерческой тайной", - сказала Бурмистрова.

"Я бы предпочла не комментировать сегодня, как будет фиксироваться ценообразование, поскольку контракт не подписан, ведутся интенсивные переговоры, давать оценки нецелесообразно. Что касается формулы расчетов, она может состоять из корзины валют, она может быть любой, но вопрос фиксации цены будет определен в момент выхода на подписание", - добавила глава "Газпром экспорта".

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"Газпром" и CNPC 8 мая подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по западному маршруту. Данный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год. Предполагается, что поставки газа будут осуществляться по газопроводу "Алтай".