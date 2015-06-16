СБУ изъяла у менеджера "Энергоатома" документы о деятельности посредников в 90-е годы

Служба безопасности Украины изъяла у директора обособленного подразделения «Атомкомплект» госкомпании «Энергоатом» документы, которые касаются деятельности в атомной энергетике компаний-посредников в 90-е годы прошлого века, сообщила пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, 12 июня СБУ сообщила об обыске в офисных помещениях «Энергоатома» и частных домах отдельных руководителей предприятия. При этом из-за неполной подачи СБУ фактов относительно изъятых в ходе обысков документов произошло искажение этой информации в СМИ.

«Изъяты не «документы, свидетельствующие об использовании должностными лицами государственного предприятия офшорных схем при поставке свежего топлива для АЭС Украины» (как об этом сообщали в СБУ), а документы о деятельности в атомной энергетике компаний-посредников в период 90-х годов прошлого века», - отметили в «Энергоатоме».

Пресс-служба уточняет, что обыск был проведен в двух квартирах директора «Атомкомплект» Валерия Василькова (в одной из квартир проживает он, в другой - мать), а также на его дачном участке.

В сообщении напоминается, что практика посредников в расчетах на энергорынке Украины в 90-е годы была чрезвычайно распространенной, поскольку размер денежных расчетов за электроэнергию в те времена составлял около 4%. Только во второй половине 2000 года схему взаимозачетов на энергорынке разрушили, что позволило привлечь в отрасль «живые деньги».

При этом в компании отметили, что деятельность упомянутых компаний-посредников касалась исключительно расчетов за поставленное по прямым контрактам свежее ядерное топливо (с российской «ТВЭЛ») и вывоз отработавшего ядерного топлива ( с Горно-химическим комбинатом и Новосибирским заводом химконцентратов), а не в «оффшорных схемах» поставок ядерного топлива и вывоза отработавшего, как сообщают в СБУ.

«Эта практика полностью прекратилась по свежему ядерному топливу – в 2000 году, по отработавшему – в 2001 году», - отметили в «Энергоатоме».

Также сообщается, что изъятые у Василькова документы касаются его деятельности в 1998-2000 годах, когда он не работал в «Энергоатоме».

«Большинство этих документов не имеют отношения к «Энергоатому»,- подчеркнули в пресс-службе, добавив, что уголовное производство, по данным СБУ, возбуждено по фактам, имевшим место в 2013 году, когда Васильков также не выполнял обязанности директора «Атомкомплекта».

В «Энергоатоме» напомнили, что деятельность компания является открытой, публичной и прозрачной, поскольку это самые важные требования к деятельности оператора АЭС.

«Настойчиво просим избегать информационных спекуляций, поскольку это дает лишний повод пророссийским силам в Украине влиять на реализацию международных проектов, направленных на уменьшение энергетической зависимости Украины», - отметили в пресс-службе «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.