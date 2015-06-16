"Энергорынок" хочет привлечь кредиты на 1,1 миллиарда гривень

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, объявило тендер на привлечение трех кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, госпредприятие планирует привлечь два кредита на 400 млн грн и один – на 300 млн грн.

«Энергорынок» намерен привлечь заем с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания последними 100% расчетов с угольными предприятиями.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытие предложений – 2 и 7 июля 2015 года (на 400, а также 400 и 300 млн грн соответственно).

Как сообщал УНИАН, «Энергорынок» 31 марта заключил договор с «Ощадбанком» на привлечение двух кредитов на сумму 500 млн грн каждый сроком на 1 год.

В январе-марте 2015 года предприятие увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 3,9 раза, - до 51,7 млн грн с 13,1 млн грн

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Энергорынок в 2014 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом в 2,3 раза - до 21,8 млн грн с 50 млн грн.