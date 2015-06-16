Винница получила Европейскую энергетическую награду

Как передает корреспондент УНИАН, данную награду вручил посол Швейцарии в Украине Кристиан Шьоненбергер исполняющему обязанности Винницкого городского головы Сергею Моргунову сегодня во время проведения девятой международной конференции «С Соглашением мэров к энергонезависимости: вызов принят» с участием мэров разных городов Украины.

Винница стала первым городом на постсоветском пространстве, который получил подобную награду.

Посол Швейцарии в Украине отметил, что Винница – это один из регионов Украины, который привлекает швейцарцев.

«Если принимающая сторона тесно и эффективно сотрудничает с грантером – это не может не привлекать других инвесторов к этому городу. Существование многих совместных проектов как с Винницким регионом, так и с Винницей уже является признаком того, что сотрудничество является эффективным и результативным», - сказал Шьоненбергер.

По словам и.о. Винницкого городского головы, полученная награда – это результат работы команды, начатой еще с 2011 года, когда, будучи мэром Винницы Владимир Гройсман инициировал процесс по обеспечению энергоэффективности и устойчивого энергетического развития города.

«Для получения награды Виннице необходимо было выполнить 79 мероприятий и не только в вопросе замены котельной или ремонта теплотрассы, но и в вопросе модернизации и реформирования транспортной системы города, экономии электроэнергии, начала решения ряда экологических проблем, в том числе работы по модернизации твердых бытовых отходов. И это только начало тех процессов, которые нам еще предстоит реализовать. Поэтому награда для нас – большая честь и большая ответственность», - сказал Моргунов.

Он отметил, что город имеет план действий устойчивого энергетического развития до 2020 года. Моргунов также сказал, что город и впредь хотел бы сотрудничать со Швейцарией в направлении продолжения проектов, которые реализуются в городе по модернизации системы теплообеспечения, проектов пространственного развития Винницы, а также по дальнейшей модернизации и реформированию системы транспортного обеспечения.

Также, по словам и.о. мэра Винницы, на сегодняшний день достаточно актуален вопрос об экономии не только газа, но и электроэнергии, потому что переход с газа на электроэнергию увеличивает нагрузку на энергосистему.

«Главное – в рамках выполнения мероприятий для получения Европейской энергетической награды мы научились по различным отраслям эффективно взаимодействовать и это важно, потому что работает вся команда, совместными усилиями которой и возможно достижение высоких результатов», - добавил Моргунов. Как сообщал УНИАН, в Виннице 15 июня по решению представительства ЕС в Украине, состоялось открытие европейской недели устойчивой энергетики. В течение пяти дней в городе состоятся различные мероприятия, которые будут иметь целью привлечь внимание жителей к вопросам энергоэффективности и энергосбережения. В центре города работает три площадки «Экогородок», «Энергогородок» и «Велогородок».

Справка УНИАН. Европейская неделя устойчивой энергетики – это инициатива ЕС, начатая в 2006 году. Украина присоединилась к Неделе устойчивой энергетики впервые в 2011 году.

В 2010 году Винница присоединились к Соглашению мэров, а именно к масштабной инициативе европейской комиссии, в соответствии с которой городские советы, региональные советы берут на себя совместное обязательство по внедрению всех процессов по энергоэффективности. В 2011 году Винница стала инициатором подготовки соответствующих документов для получения Европейской энергетической награды.