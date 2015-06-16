ЕК рассчитывает, что трехсторонняя встреча по газу состоится до середины июля

Об этом сообщил РИА Новости источник в руководстве ЕК.

"Мы пока еще не назначили дату встречи. У нас прошла техническая встреча, мы находимся в контакте с обеими сторонами — Россией и Украиной. Мы надеемся провести встречу на политическом уровне с участием вице-президента Еврокомиссии до середины июля", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, надеется ли ЕК прийти к решению к середине июля, он отметил: "Да. Я не могу этого, конечно, гарантировать, но это цель встречи на политическом уровне".

Источник рассказал, что на данный момент не планируется также и дополнительные трехсторонние встречи по вопросам поставок российского газа в Украину на техническом уровне.

"У нас не запланировано технических встреч, мы планируем встречу на политическом уровне", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит в рамках подготовки к этой политической встрече, собеседник агентства сказал: "Я думаю, что у обеих сторон еще идут разговоры, в частности, по таким вещам, как цена энергии, объемы".

Читайте также"Газпром" настаивает на оплате Украиной поставок газа оккупированному Донбассу

Как сообщал УНИАН, в российском газовом гиганте "Газпром" заявили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу куб. м, в четвертом - 262,5 долл. за тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.