"Энергоатом" хочет привлечь кредит для закупки оборудования на Запорожскую АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» объявила тендер на привлечение 11,6 млн евро, которые планируется направить на закупку приводов ШЭМ-М и специнструментов для шестого блока Запорожской АЭС.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на шесть лет с момента подписания кредитного соглашения. Ожидаемая стоимость закупки составляет 102,6 млн грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.