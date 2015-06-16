В Чернобыльской зоне заработало хранилище радиоактивных отходов

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании, уточнив, что средства на проект по сооружению хранилища в размере 11,3 млн фунтов стерлингов поступили от Министерства энергетики и изменений климата Великобритании, а также были дополнены грантом от Европейского Союза в размере 2 млн евро.

Согласно сообщению, проектирование хранилища началось в 2008 году, а строительство - в 2011 году. При этом завершили и сдали проект в начале 2015 года.

«Этот проект является составляющей широкой программы в рамках Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового поражения. Около 300 тыс. источников излучения, использовавшихся в машиностроении, строительстве и других отраслях, будут безопасно храниться в нем в соответствии с международными стандартами радиоактивной и физической безопасности», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в сообщении отмечается, что открытие хранилища 16 июня знаменует его формальную передачу Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения, которое будет отвечать за эксплуатацию хранилища и перевозки отработанных радиоактивных источников из других имеющихся хранилищ, расположенных в разных местах Украины, в новое централизованное хранилище.

Хранилище уже готово принять отработанные источники ионизирующего излучения, которые на данный момент находятся в хранилищах предприятий государственной корпорации «Украинское государственное объединение «Радон», расположенных в Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске и Одессе.

В сообщении приводятся слова посла Великобритании в Украине Саймона Смита, который отметил важность этого объекта для увеличения безопасности при хранении отработанных радиоактивных материалов.

"Открытие этого нового хранилища в Чернобыльской зоне отчуждения принесет значительные преимущества в виде длительного хранения отработанных радиоактивных материалов. Кроме того, это поможет уменьшить угрозу нелегального оборота радиоактивных веществ и риски их попадания в руки террористов, а также риски, связанные с воздействием на окружающую среду», - сказал Смит, выступая на церемонии официальной передачи нового хранилища украинской стороне.

При этом он подчеркнул, что Великобритания придает большое значение работе с международным сообществом с целью повышения эффективности управления и транспортировки радиологических источников в Украине.

Как сообщал УНИАН, строительство Централизованного хранилища отработанных источников излучения было начато в октябре 2011 года.

На тот момент ожидалось, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 – начале 2013 года.