В Брюсселе надеются на подписание газового протокола между Москвой и Киевом в июле

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Брюсселе в Европейском парламенте сообщил представитель Внешней службы ЕС Гуннар Виганд.

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"Мы надеемся, что очень скоро мы сможем подписать вместе с украинским и российским министрами по энергетическим вопросам, а с нашей стороны - вице-президентом Шевчовичем, трехсторонний протокол, который обеспечит безопасность дальнейших газовых поставок и закроет период до вынесения решения Стокгольмом. Мы надеемся, что подписание состоится в июле", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что продолжаются консультации по вопросу выполнения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. "Четко заявлено, что выполнение зоны свободной торговли начнется с 1 января 2016 года, что было воспринято Российской Федерацией, и мы ищем правильный путь, чтобы использовать гибкость, которая существует в Соглашении, чтобы устранить озабоченность России", - добавил Виганд.