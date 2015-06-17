Цены на нефть продолжают расти на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 17 июня, цены на нефть слабо растут на фоне повышения спроса при сохранении высокого объема добычи, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,05, до $63,75 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,07, до $60,04.

Добыча нефти в США на этой неделе достигла нового рекорда, но вскоре начнет снижаться, прогнозируют аналитики банка JP Morgan.

Читайте такжеОПЕК сохранила квоты на добычу нефти"Мы ожидаем постепенного сокращения добычи нефти в США с этого месяца, что в сочетании с ростом потребления сделает рынок более сбалансированным во втором полугодии", - говорится в отчете банка.

Избыток нефти на мировом рынке вырос более чем вдвое с конца второго квартала прошлого года - до рекордных 2,6 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации США. Некоторые аналитики, тем не менее, предсказывают рост цен во втором полугодии, ожидая повышения спроса и сокращения запасов.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,9 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе сокращения на 1,7 миллиона баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду вечером.