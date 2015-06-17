Министр энергетики РФ: скидка на газ для Киева может быть меньше 30%

Российский министр энергетики Александр Новак не исключил, что скидка на поставки российского газа Украине в третьем-четвертом кварталах может быть меньше 30% от контрактной цены, пишет Прайм.

"У нас нет каких-то там закрытых цифр, что типа только либо 100 долларов (скидка), либо 30%, скидка может быть предоставлена и до 30%... Поэтому размер скидки будет определяться исходя из экономической целесообразности, в первую очередь", - сказал министр.

"Меньше, конечно", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли скидка быть меньше 30%.

Ранее в июне замглавы "Газпрома" Александр Медведев сказал, что контрактная цена российского газа для Украины в третьем квартале без скидки составит 287,15 доллара за тысячу кубометров, в четвертом квартале — 262,5 доллара.

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Постановление правительства РФ о скидке на газ для Украины на период с 1 ноября 2014 года по 31 марта 2015 года предусматривало такой механизм: при контрактной цене газа ниже 333,33 доллара пошлина оказывается меньше 100 долларов и обнуляется, то есть скидка составляет 30% контрактной цены; при цене выше 333,33 доллара пошлина оказывается больше 100 долларов и не обнуляется, а уменьшается на 100 долларов.

Скидка на второй квартал была предоставлена отдельным постановлением правительства РФ, при этом механизм был сохранен. По факту весь этот период скидка составляла 100 долларов на тысячу кубометров, но если в первом квартале 2015 года она соответствовала примерно 23% от контрактной цены, то во втором квартале - уже 29%.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рассчитывает, что договоренность по поставкам российского газа в Украину в осенне-зимний период 2015-2016 годов может быть достигнута в середине июля.