Яценюк хочет провести международный аудит энергокомпаний

Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы настаиваем на аудите тарифов и дальнейшем аудите энергетических компаний, включая НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз», чтобы мы дошли до каждой цифры – амортизаций, инвестиций, расходов – самый прозрачный путь по тарифообразованию в стране, - сказал Яценюк. – Каждый гражданин должен знать, что при формировании тарифов мы проверили все расходы госкомпаний, все доходы госкомпаний, цену на газ, в том числе цену на газ собственной добычи. Задача страны сегодня – чтобы через 10 лет Украина была полностью энергонезависимой страной. И чтобы мы потребляли меньше всего энергопродуктов».

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Как сообщал УНИАН, достижение энергонезависимости является одной из ключевых целей программы работы правительства и стратегии президента Украины «2020». Достичь этих целей планируется за счет внедрения программ энергоэффективности, снижения энергопотребления, а также диверсификации поставок энергоресурсов в Украину. В частности, в отношении газа Украина планирует уже в ближайшее время довести объем поставок газа из одного источника, в особенности из Российской Федерации, до уровня не более 50%.