Демчишин назвал дату газовой встречи Украина-ЕС-Россия

Трехсторонняя встреча по вопросу организации поставок газа из России в Украину на уровне министров энергетики Украины и России и с участием еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шефчовича состоится в период с 26 по 29 июня текущего года, сказал журналистам министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

«Между 26 и 29 июня. Надо было согласовать дату, неудобно было для Шефчовича. Трудно было согласовать, но встреча планируется», - сказал Демчишин.

При этом министр сказал, что сейчас работает техническая группа экспертов, которая должна подготовить окончательный протокол решений, обязательных к исполнению.

Демчишин отметил, что российская сторона выставляет свои условия к протоколу, в частности, относительно обязательной закачки в подземные хранилища порядка 19 млрд кубометров газа. В то же время фиксация такого объема, по мнению Демчишина, означала бы обязательства Украины закупить указанный объем газа непосредственно у «Газпрома», поскольку технологически Украина не располагает пока мощностями для закачки необходимого объема по другим маршрутам.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

В апреле «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие зимнего пакета продлено до конца июня 2015 года.

Также в апреле глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по условиям договоренностей «Газпром» не потребует уплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во втором квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

Позднее, в мае, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской».