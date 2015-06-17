Российская компания по строительству АЭС закрывает свое представительство в Украине

Входящая в российскую корпорацию «Росатом» инжиниринговая компания по строительству объектов ядерной энергетики за рубежом «Атомстройэкспорт», которая планировала принимать участие в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, закрывает свое представительство в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании в парламентской газете «Голос Украины».

Согласно сообщению, решение о добровольной ликвидации представительства 1 июня принял совет директоров компании. Представительство было зарегистрировано в октябре 2004 года.

При этом сообщается, что претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по юридическому адресу представительства в Славутиче (Киевская область).

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Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе кроме «Атомстройэкспорта» принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина намерена денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.