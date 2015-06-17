"Энергоатом" возглавил рейтинг прозрачности госкомпаний

Согласно сообщению, для оценки были отобраны госпредприятия, которые вошли в ТОП-100 крупнейших компаний Украины по уровню дохода за 2013 год, и компании, в отношении которых правительство запланировало провести финансовый аудит отдельных хозяйственных операций. Оценка проводилось в марте 2015 года.

В сообщении отмечается, что «Энергоатом» получил наибольшее количество баллов среди государственных предприятий, которые оценивались в рамках проекта «Прозрачность и социальная ответственность. Руководство для государственных компаний» Центром «Развитие корпоративной социальной ответственности» при поддержке Посольства Нидерландов в Украине.

Всего «Энергоатом» набрал 39 баллов (из 100 возможных) за оценку таких критериев, как наличие на сайте компании полной информации по основным аспектам социальной ответственности, вопросы корпоративного управления, трудовые отношения, соблюдение прав человека, экологическая политика, честные операционные практики, отношения со стейкхолдерами и развитие общества. Кроме того, была проведена оценка публикации на сайте компании бизнес-стратегии и стратегии корпоративной социальной ответственности, финансовой и КСО отчетности, а также удобства доступа к любой информации о социальной ответственности компании.

Методологию оценки прозрачности государственных компаний разрабатывала рабочая группа, в которую вошли представители частных и государственных компаний, в том числе «Энергоатома», а также общественных и экспертных организаций.

При этом сообщается, что в августе текущего года состоится повторное оценивание прозрачности государственных компаний, которое покажет прогресс в развитии госсектора в плане повышения открытости и корпоративной социальной ответственности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.