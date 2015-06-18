Цены на нефть снова падают на статданных из США

На мировых торгах в четверг, 18 июня, цены на нефть продолжили падение на фоне статданных из США по запасам топлива, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подешевели на $0,13, до $63,74 за баррель, фьючерсы на WTI - на $0,23, до $59,69.

Запасы бензина и дистиллятов в США выросли на прошлой неделе, но запасы нефти снизились, по данным Управления энергетической информации.

Читайте такжеАрктика можеть стать причиной нового конфликта России с Западом - WSJКроме этого, курс доллара снизился на фоне заявления ФРС США, что американская экономика готова к повышению процентных ставок ближе к концу года.

Как отмечают аналитики, ослабление доллара после совещания ФРС поддержало цены на нефть. До конца недели цены будут незначительно колебаться.